«Поженили» с Кончаловским и Дюжевым: кто на самом деле занял сердце «Спасской»

Карина Андоленко не любит говорить о личной жизни. По этой причине скрытной актрисе то и дело приписывают романы с коллегами по цеху.

Стоит звезде сериала «Спасская» засветиться в новом проекте, как фанаты тут же начинают говорить о ее интрижках с партнерами по съемочной площадке. Например, в свое время актрису «поженили» и с Егором Кончаловским, и Дмитрием Дюжевым. Ни тот, ни другой избранниками Карины не являлись.

К домыслам о себе знаменитость относится крайне негативно. Артистка призналась, что в первую очередь беспокоится о законных женах своих предполагаемых возлюбленных. «Каково им такое читать?» — задалась вопросом Андоленко в интервью порталу «7 Дней». И тем не менее раскрывать имя своего избранника актриса не спешит.

На любые вопросы поклонников и журналистов на эту тему она отвечает довольно пространно, уверяя всех в том, что любит и любима. При этом Карина часто вспоминает своего близкого друга Сергея Куницкого, которого уже нет в живых. В 2020 году 35-летний актер скончался из-за проблем с сердцем, что стало для Андоленко большой трагедией.