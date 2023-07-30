Позеленевшие, зато большие: Ягудин показал свои помидоры

Когда-то Алексей Ягудин был главной звездой российского фигурного катания. Преданные поклонники до сих пор интересуются жизнью олимпийского чемпиона. И вот чем на днях кумир их порадовал.

Алексей поделился в соцсетях дачным видео и показал свой урожай. Фигурист прошелся по владениям, одновременно здороваясь с растительностью. Поклонники смогли лицезреть роскошные помидоры в огороде спортсмена. Плоды пока не созрели, но уже впечатляют своими габаритами.

Вот как отреагировали подписчики прославленного фигуриста на его дачное видео: «Вы само очарование!», «А перед сном всех поцеловать и спеть им колыбельную», «Растения они такие, любят ласку».

Летом Алексей, как правило, отдыхает от многочисленных проектов. Но Ягудин не сидит на месте и посвящает свое время любимому огороду. Несколько лет назад спортсмен вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной приобрел загородный дом. Шикарный трехэтажный особняк буквально утопает в зелени и цветах.