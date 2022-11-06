Поздно одумалась: Пугачева горько пожалела о необдуманном поступке

Алла Пугачева за время карьеры была не только исполнителем, но и автором песен. Она писала слова и музыку для многих композиций, которые отдавала другим артистам. При этом иногда Примадонна очень жалела о своем выборе.

Так, однажды артистка написала «Три счастливых дня», но не стала выпускать песню, а отложила ее на будущее. Спустя время певица начала заниматься карьерой Жанны Агузаровой и решила переделать для нее свою старую мелодию. Так появилась «В городе моем», которая в исполнении экстравагантной артистки мгновенно стала хитом.

Примадонна не ожидала, что ее старая композиция окажется настолько популярной. Она не оценила успех подопечной, ведь изначально готовила песню специально для себя. Как позднее вспоминал поэт Илья Резник, Пугачева мгновенно передумала и решила включить «Три счастливых дня» в свой репертуар.

«Чего я от такой песни отказалась? Буду тоже петь!» — цитировал слова артистки поэт.

Однако в исполнении Пугачевой песня не оказалась настолько популярной. Поклонники все равно отдавали предпочтение Агузаровой и до сих пор любят именно ее версию.