Позавидует каждый: не поверите, каких голливудских красавцев соблазнила эта россиянка

Пианистка Оксана Григорьева прославилась на весь мир после того, как уехала из России. За рубежом певица снискала огромную популярность, но не благодаря творчеству, а с помощью бурных романов.

Григорьевой удалось соблазнить двух голливудских красавцев — Тимоти Далтона и Мэла Гибсона. От обоих актеров у Оксаны есть дети.

Роман российской пианистки и Далтона начался в середине 90-х. Британский сердцеед даже остепенился ради Григорьевой и сделал ей предложение руки и сердца. В их браке родился сын Александр, который является единственным ребенком Далтона. Однако отношения супругов рухнули. По слухам, причиной тому стала неверность Григорьевой.

Через несколько лет Оксана закрутила роман с Гибсоном, известным по картинам «Безумный Макс» и «Чего хотят женщины». Мэл на тот момент был женат, но ради россиянки актер бросил свою семью. Григорьева родила от него дочь Люсию. Но счастье длилось недолго. Оксана обвинила Мэла в домашнем насилии, после чего последовало судебное разбирательство. По итогам певица получила солидную денежную компенсацию.

Сегодня 53-летняя Григорьева продолжает свою певческую карьеру: снимает клипы, записывает новые треки. Личную жизнь роковая красотка старается не афишировать. В свои годы Оксана выглядит прекрасно, а ее роскошной жизни может позавидовать каждый.