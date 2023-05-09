Позавидует каждый: не поверите, каких голливудских красавцев соблазнила эта россиянка
Романы принесли ей славу.
Пианистка Оксана Григорьева прославилась на весь мир после того, как уехала из России. За рубежом певица снискала огромную популярность, но не благодаря творчеству, а с помощью бурных романов.
Григорьевой удалось соблазнить двух голливудских красавцев — Тимоти Далтона и Мэла Гибсона. От обоих актеров у Оксаны есть дети.
Роман российской пианистки и Далтона начался в середине 90-х. Британский сердцеед даже остепенился ради Григорьевой и сделал ей предложение руки и сердца. В их браке родился сын Александр, который является единственным ребенком Далтона. Однако отношения супругов рухнули. По слухам, причиной тому стала неверность Григорьевой.
Через несколько лет Оксана закрутила роман с Гибсоном, известным по картинам «Безумный Макс» и «Чего хотят женщины». Мэл на тот момент был женат, но ради россиянки актер бросил свою семью. Григорьева родила от него дочь Люсию. Но счастье длилось недолго. Оксана обвинила Мэла в домашнем насилии, после чего последовало судебное разбирательство. По итогам певица получила солидную денежную компенсацию.
Сегодня 53-летняя Григорьева продолжает свою певческую карьеру: снимает клипы, записывает новые треки. Личную жизнь роковая красотка старается не афишировать. В свои годы Оксана выглядит прекрасно, а ее роскошной жизни может позавидовать каждый.