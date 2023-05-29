Позавидует каждый москвич: обомлеете, как сегодня живет звезда сериала «Фитнес»

На счету Романа Курцына множество ярких ролей в отечественных сериалах. Актер не скрывает, что гордится своими профессиональными успехами и не собирается останавливаться на достигнутом.

В отличие от многих коллег по цеху, артист обосновался вовсе не в столице. Оказалось, что он живет в Ярославле. В новом интервью Курцын отметил, что в этом городе, в отличие от Москвы, совсем нет пробок и суеты, которые «гасят его энергию».

«Я провинциальный парень», — подчеркнул актер. Вот только стоит признать, что живет он вовсе не так, как принято в провинции — знаменитости позавидует любой москвич. Например, по словам звезды сериала «Фитнес», на принадлежащем ему земельном участке расположено сразу четыре дома. В них артист поселил всю свою большую семью.

Места хватило всем — на частной территории рядом с обитателями особняков живут также семь собак, пони, голуби и даже павлины. При этом Роман отмечает, что большинство животных были спасены от верной гибели. «Я просто не могу пройти мимо», — подытожил он в беседе с порталом WomanHit .