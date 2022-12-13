Позавидовала бы Ванга: топ-3 знака Зодиака с сильнейшей интуицией

“То, чего человек не может знать, но откуда-то все-таки знает”, - такое короткое определение можно было бы дать интуиции. Ни ученые, ни обыватели до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, что же на самом деле представляет собой шестое чувство. Одни видят в этом дар высших сил, который мы не выбираем - мы просто наделены им от рождения или нет. Другие же считают, что внутренний голос на самом деле ни что иное как один из типов мышления - если левополушарное отвечает за логику, то правополушарное - за творчество и интуицию. Как бы там ни было, одни люди наделены шестым чувством, другие - нет. Рассказываем, под какими тремя знаками рождаются счастливчики, которых никогда не подводит чутье.

Рак

Уроженцы водного знака от природы наделены даром предвидения. Словно приемник, настроенный на какую-то волну, они чутко ловят малейшие колебания и перемены в атмосфере. Порой картины будущего приходят к Раку в форме мысленных видений, иногда - в виде вещих снов. Своими предчувствиями представители этого знака без промедлений делятся с окружающими, однако те не всегда воспринимают сказанное всерьез. А потом очень сильно удивляются, когда пророчества Рака сбываются наяву.

Поэтому астрологи рекомендуют прислушиваться к предостережениям этого знака.

Скорпион

Скорпион недаром носит титул самого мистического и загадочного знака в зодиакальной плеяде. Он обладает мощной интуицией, которая в первую очередь направлена на защиту от недоброжелателей. Уроженцы этого знака нутром чувствуют, когда человек приходит не с добрыми намерениями или вешает лапшу на уши. А уж если Скорпион поймал вас на лжи или предательстве, пощады можно не ждать. Он обязательно пришлет ответочку в виде мести - вот только когда именно это произойдет, сказать сложно.

Может быть, через несколько дней, а может быть, через десять лет.

Рыбы

Еще один знак зодиака, наделенный едва ли не экстрасенсорными способностями - это Рыбы. С шестым чувством они на “ты”, а еще - постоянно на связи. Как только мироздание посылает новый импульс, Рыбки быстро принимают посланную им информацию, анализируют ее и делают нужные выводы. Окружающие порой удивляются фантастической удаче, которая сопутствует представителям водного знака.

А весь секрет на самом деле заключается в том, что Рыбы прислушиваются к своему внутреннему голосу.

Кроме того, они щедро делятся своими прогнозами со всеми желающими.