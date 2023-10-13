Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»

Николай Цискаридзе не устает поражать публику. Не успели поклонники переварить впечатления от демонстрации его накачанных бедер, как 47-летний артист опубликовал новое фото в одних стрингах. Танцор отдыхает на море и выглядит абсолютно счастливым.

Цискаридзе никогда не упрекали в излишней скромности или низкой самооценке. Поэтому сам факт появления снимка полуголой звезды балета вряд ли кого-то мог удивить до глубины души. Но поза, в которой балетмейстер разлегся на сапе, показалась многим слишком необычной и даже женственной.

Фанаты заподозрили Николая в подражании Анастасии Волочковой, ведь он тоже выставляет свое тело во всей красе. Поклонники попросили его хотя бы обойтись без шпагата.