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Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»

13 октября 2023 09:15
Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»

Балетмейстер соревнуется с Волочковой в экстравагантных фото.

Николай Цискаридзе не устает поражать публику. Не успели поклонники переварить впечатления от демонстрации его накачанных бедер, как 47-летний артист опубликовал новое фото в одних стрингах. Танцор отдыхает на море и выглядит абсолютно счастливым.

Цискаридзе никогда не упрекали в излишней скромности или низкой самооценке. Поэтому сам факт появления снимка полуголой звезды балета вряд ли кого-то мог удивить до глубины души. Но поза, в которой балетмейстер разлегся на сапе, показалась многим слишком необычной и даже женственной.

Фанаты заподозрили Николая в подражании Анастасии Волочковой, ведь он тоже выставляет свое тело во всей красе. Поклонники попросили его хотя бы обойтись без шпагата.

Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»

«Поза женская. Обычно мужчины так не фотографируются», «Главное — носочки тянуть», — пишут под фотографией подписчики Цискаридзе.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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