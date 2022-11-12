Пойти по стопам матери не смогла: как сложилась жизнь единственной дочери Клары Лучко

В их семье всегда царила любовь.

Клара Лучко встретила своего будущего мужа Сергея Лукьянова на съемках «Кубанских казаков». Ради красавицы Лучко актер оставил жену и сделал девушке предложение. В 1951 году у пары родилась дочь Оксана.

С детства девочка была окружена любовью: Оксана вспоминает, с какой нежностью и уважение отец относился к маме. Оксана Лукьянова занималась пением и иностранными языками.

Девочка рано лишилась отца, поэтому в подростковом возрасте она подрабатывала певицей в кафе, чтобы помочь маме.

Лукьянова окончила ВГИК и ГИТИС, но актрисой быть не захотела, а стала журналисткой и переводчицей. Женщина была замужем, но брак распался. Также известно, что у Оксаны Лукьяновой есть взрослый сын Александр.