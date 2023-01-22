Поймут только мужчины: советского человека в Штирлице выдала одна деталь

Легендарный артист Вячеслав Тихонов безупречно сыграл советского разведчика в картине «Семнадцать мгновений весны». Актера отличало одно качество, которое было присуще именно жителям СССР. Если бы Штирлиц вел себя так же, то с головой выдал бы свое происхождение.

Как-то на съемках картины «Доживем до понедельника» Вячеслава Васильевича застукали за очень занятным времяпрепровождением. Свидетельницей стала актриса Ирина Печерникова, коллега по площадке. Однажды она зашла в гостиничный номер к Тихонову и увидела, что тот стоит на карачках. Актер созерцал разные рыболовные снасти — крючки, блесны и другие мелочи. Он повернулся к артистке и восторженно произнес: «Посмотрите, какая красота!» Здесь Штирлица точно поймут и поддержат многие мужчины.

Кстати, после этого Печерникова увидела в нем простого живого человека со своими слабостями, а не идола. Это помогло актрисе расслабиться на съемках и избавиться от стеснения перед Тихоновым, в которого она даже была тайно влюблена.