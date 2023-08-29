Поймут не все: звезда «Гаража» открестилась от родной дочери

Ольга Остроумова приняла непростое решение относительно своей единственной дочери. Знаменитость палец о палец не ударила ради благополучия Ольги Левитиной. И спустя годы ничуть об этом не жалеет.

Наследница популярной актрисы в свое время решила поступать в ГИТИС на курс Петра Фоменко. Звезда «Гаража» знала об этом, но не стала влиять на ситуацию и «просить» за единственную дочь.

От родной кровиночки Остроумова открестилась и-за строгих принципов. Время показало, что это пошло только на пользу. На третьем туре собеседования мастер спросил, где родители абитуриентки, и попросил поблагодарить их за то, что они ему не позвонили.

«Мы были знакомы и могли ему позвонить», — рассказала артистка в беседе с порталом «Утро».

Если бы Ольга Михайловна попыталась воспользоваться своими связями, то учеба в престижном вузе так и осталась бы для ее ребенка несбыточной мечтой.