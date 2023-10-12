Поймут мужчины, которые были в браке: Проклова рассекретила главное желание Абдулова

Александр Абдулов прожил короткую, но яркую жизнь. За свои 54 года актер успел сыграть множество ролей и дважды жениться. Ксению, дочь первой супруги Ирины Алферовой, мужчина воспитывал как родного ребенка. Во втором браке с Юлией Мешиной родилась долгожданная дочь Евгения. Близкие описывают Абдулова как примерного семьянина.

С Еленой Прокловой артист познакомился в 1977 году во время съемок телеспектакля «Капитанская дочка». Коллеги начали тесно общаться и вскоре подружились. Впоследствии они не раз работали вместе над совместными проектами. Когда в 2021 году объявился якобы внебрачный сын Александра Абдулова Сергей Шиподько, Проклова встала на защиту друга.

Артистка заявила, что рассказы мужчины о том, как Абдулов бросил его в детстве, не соответствуют действительности.

«Саша был одержим семьей, очень хотел детей», — рассказала знаменитость.

Елена Проклова добавила, что если бы у актера был родной сын, то он бы его ни за что не оставил.