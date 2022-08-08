«Поймала шаровую молнию»: новости о Нетребко шокировали Сеть

Анна Нетребко взбудоражила пользователей сети новостями о шаровой молнии. Артистка поделилась записью в своих социальных сетях.

В публикации Нетребко красуется в изящной соломенной шляпке, а в подписи делится последними новостями. Как оказалось, она переживает из-за предстоящей постановки в итальянской Вероне, в которой участвует вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым.

«Мне приснилось, что я поймала шаровую молнию... интересно — помешает ли гроза сегодняшнему спектаклю?» — пишет певица.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную новость. Многие призвали Нетребко быть осторожнее и заботиться о своей безопасности.

«Будьте внимательнее, пожалуйста», «Я надеюсь, что все будет хорошо. Удачи вам», — пишут фанаты Нетребко со всего мира в ее блоге.

Некоторые также отметили, что подобные сны сулят лишь удачу и счастье, поэтому концерт Нетребко пройдет при полном зале.