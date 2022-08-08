Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Поймала шаровую молнию»: новости о Нетребко шокировали Сеть

«Поймала шаровую молнию»: новости о Нетребко шокировали Сеть

8 августа 2022 18:25
«Поймала шаровую молнию»: новости о Нетребко шокировали Сеть

Поклонники переживают о знаменитости.

Анна Нетребко взбудоражила пользователей сети новостями о шаровой молнии. Артистка поделилась записью в своих социальных сетях.

В публикации Нетребко красуется в изящной соломенной шляпке, а в подписи делится последними новостями. Как оказалось, она переживает из-за предстоящей постановки в итальянской Вероне, в которой участвует вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым.

«Мне приснилось, что я поймала шаровую молнию... интересно — помешает ли гроза сегодняшнему спектаклю?» — пишет певица.

«Поймала шаровую молнию»: новости о Нетребко шокировали Сеть

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную новость. Многие призвали Нетребко быть осторожнее и заботиться о своей безопасности.

«Будьте внимательнее, пожалуйста», «Я надеюсь, что все будет хорошо. Удачи вам», — пишут фанаты Нетребко со всего мира в ее блоге.

Некоторые также отметили, что подобные сны сулят лишь удачу и счастье, поэтому концерт Нетребко пройдет при полном зале.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик Читать далее 9 августа 2022
Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом Читать далее 9 августа 2022
Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев Читать далее 9 августа 2022
Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса Читать далее 9 августа 2022
Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех Читать далее 9 августа 2022
Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото) Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото) Читать далее 9 августа 2022
«Страдает заболеванием»: Фадеев сообщил россиянам грустную правду про Макаревича «Страдает заболеванием»: Фадеев сообщил россиянам грустную правду про Макаревича Читать далее 9 августа 2022
Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса» Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса» Читать далее 9 августа 2022
Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях Читать далее 9 августа 2022
«Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна «Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна Читать далее 9 августа 2022
Related video