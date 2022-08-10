«Поймал русалку»: Прилучный обескуражил народ интимным снимком с Брутян

Павел Прилучный вот уже несколько месяцев будоражит поклонников своими отношениями с Зепюр Брутян. Артисты познакомились на съемках проекта «В клетке» и весной этого года, по данным СМИ, стали мужем и женой. Сам актер никак не комментирует эти домыслы, однако все чаще удивляет фанатов пикантными публикациями со своей избранницей.

Не так давно знаменитость поделился романтичным снимком, сделанным во время их отдыха на Мальдивах. На фотографии Прилучный красуется с Брутян, а в подписи не скупится на комплименты своей избраннице.

«Занимался снорклингом, видел парочку акул, а поймал русалку», — пишет артист.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную публикацию знаменитости, однако далеко не все остались от нее в восторге. Как отметили фанаты, они не верят в искренность чувств артиста, так как в предыдущих отношениях он не позволял себе настолько откровенных записей и старался держать личную жизнь в тайне.