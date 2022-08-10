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Киноафиша Статьи «Поймал русалку»: Прилучный обескуражил народ интимным снимком с Брутян

«Поймал русалку»: Прилучный обескуражил народ интимным снимком с Брутян

10 августа 2022 11:05
«Поймал русалку»: Прилучный обескуражил народ интимным снимком с Брутян

Артист вновь привлекает внимание к своей личной жизни.

Павел Прилучный вот уже несколько месяцев будоражит поклонников своими отношениями с Зепюр Брутян. Артисты познакомились на съемках проекта «В клетке» и весной этого года, по данным СМИ, стали мужем и женой. Сам актер никак не комментирует эти домыслы, однако все чаще удивляет фанатов пикантными публикациями со своей избранницей.

Не так давно знаменитость поделился романтичным снимком, сделанным во время их отдыха на Мальдивах. На фотографии Прилучный красуется с Брутян, а в подписи не скупится на комплименты своей избраннице.

«Поймал русалку»: Прилучный обескуражил народ интимным снимком с Брутян

«Занимался снорклингом, видел парочку акул, а поймал русалку», — пишет артист.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную публикацию знаменитости, однако далеко не все остались от нее в восторге. Как отметили фанаты, они не верят в искренность чувств артиста, так как в предыдущих отношениях он не позволял себе настолько откровенных записей и старался держать личную жизнь в тайне.

«Что-то она уже надоела мне, а ему-то и подавно!», «Сколько можно уже слащавых фотографий», «Что-то вас многовато стало. Сладкое быстро надоедает...» — делятся мнением подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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