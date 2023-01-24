Появление такого Жан-Клода Ван Дамма на экране зрители бы не пережили (фото)

Жан-Клод Ван Дамм не сумел избежать участи подавляющего большинства своих коллег по цеху. За популярным актером прочно закрепился один образ, к которому поклонники давно привыкли.

По мнению фанатов, звезда экрана особенно хорош в сценах драк и эпичных сражений — не зря его прозвали Мускулами из Брюсселя. Однако многие даже не догадываются о том, что у мастера боевых искусств был шанс показать себя совсем с другой стороны.

Оказалось, что знаменитости предлагали засветиться в фильме «Дориан Грей», премьера которого состоялась в 2009 году. Создатели картины хотели видеть актера в роли старшего товарища главного героя, лорда Генри. Но у звезды Голливуда было свое мнение на этот счет.

Артист отказался и как в воду глядел — появления такого Жан-Клода Ван Дамма на экране зрители бы не пережили. В результате персонажа воплотил Колин Ферт и, стоит отметить, сделал это блестяще.