Повредил детскую психику: дочь Виторгана поседела в пять лет

Эммануила Виторгана многие считают примерным семьянином. Пожилой актер так трогательно заботится о своих маленьких дочках — пятилетней Этель и четырехлетней Кларе. Однако старшая наследница Ксения Румянцева отцовской любовью и лаской была обделена.

Родственники так и не смогли наладить общение: взрослая дочь не в силах забыть о пренебрежении папы. В свое время из-за обиды она отказалась перебираться в Москву из глубинки. Румянцева рассказывала, как Виторган в ярости кричал на ее мать и всячески игнорировал плач своей малышки. Вечно злой и агрессивный родитель негативно повлиял на психику бедняжки.