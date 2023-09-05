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Повредил детскую психику: дочь Виторгана поседела в пять лет

5 сентября 2023 17:00
Повредил детскую психику: дочь Виторгана поседела в пять лет

До сих пор не простила старые обиды.

Эммануила Виторгана многие считают примерным семьянином. Пожилой актер так трогательно заботится о своих маленьких дочках — пятилетней Этель и четырехлетней Кларе. Однако старшая наследница Ксения Румянцева отцовской любовью и лаской была обделена.

Родственники так и не смогли наладить общение: взрослая дочь не в силах забыть о пренебрежении папы. В свое время из-за обиды она отказалась перебираться в Москву из глубинки. Румянцева рассказывала, как Виторган в ярости кричал на ее мать и всячески игнорировал плач своей малышки. Вечно злой и агрессивный родитель негативно повлиял на психику бедняжки.

«Как раз тогда у меня появились первые седые волосы — да, в пять лет. После той встречи с отцом я очень плохо засыпала», — поделилась звездная наследница в откровенном интервью журналу «Караван историй».

Повредил детскую психику: дочь Виторгана поседела в пять лет
Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ
Алла Новикова
Алла Новикова
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