Повезло с красавчиком: супруг Ларисы из «Сватов» привел в восторг россиянок

Олеся Железняк играет в кино далеко не красавиц, но сильных духом и добрых героинь. Артистка прославилась благодаря ролям в картинах «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня»,«Любовь в большом городе» и «Сваты».

Железняк успешна не только в карьере, но и в личной жизни. Много лет звезда замужем за актером Спартаком Сумченко, у пары четверо детей – Савелий, Агафья, Прохор и Фома. Олеся Железняк часто выкладывает в Сеть трогательные кадры с мужем, чем радует своих подписчиков.