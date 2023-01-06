Повезло с генами: как выглядит повзрослевшая дочь звезды сериала «Ментовские войны» Александра Устюгова

Будущие звезды отечественного кино Александр Устюгов и Янина Соколовская познакомились еще в студенческие годы – молодые люди учились на одном курсе в театральном училище имени Щукина. В 2005 году красивая пара сыграла свадьбу. Через два года на свет появилась их дочь Евгения. Правда, ребенок не помог сохранить брак – и в 2015 году супруги развелись.

Евгении Устюговой уже 15 лет.

После развода Женя осталась жить с мамой, но много времени проводит с отцом. Девушка растет настоящей красавицей и копией своей матери. Женя Устюгова учится в школе и мечтает об актерской карьере. Звездная наследница успела сняться в эпизоде сериала «Ментовские войны», а также дебютировала на театральной сцене.

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