Повезло остаться в живых: гляньте, что стало с красавчиком-бывшим Деми Мур

Третьим мужем Деми Мур стал актер Эштон Кутчер. На долю супругов выпало немало испытаний — на шестом месяце беременности артистка потеряла дочь, после чего обрела пагубную зависимость. Все это привело к расставанию пары в 2013 году.

После развода артист решил залечить душевные раны, отправившись в одиночный поход в горы. Путешествие, во время которого звезда экрана не ел, а пил только чай и воду, продлилось неделю. Кутчеру удалось прийти в себя после болезненного разрыва, но впереди его ждало еще одно большое испытание.

У знаменитости диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — васкулит. В результате у Эштона возникли серьезные проблемы со зрением и пропал слух, кроме того, он с большим трудом мог передвигаться самостоятельно.

В одном из интервью бывший Деми Мур открыто заявил о том, что ему попросту повезло остаться в живых. По уверению актера, благодаря болезни он полностью пересмотрел свои приоритеты и научился ценить то, что имеет. К счастью, состояние знаменитости нормализовалось. В этому году ему даже удалось пробежать Нью-Йоркский марафон.