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Потянул за собой в могилу: участь Леночки из «Укротительницы тигров» проберет до мурашек

28 апреля 2023 08:30
Потянул за собой в могилу: участь Леночки из «Укротительницы тигров» проберет до мурашек

Не смогла перенести трагедию.

Людмила Касаткина известна по роли Леночки из фильма «Укротительница тигров». Актриса прожила долгую и плодотворную жизнь, но перед уходом в мир иной ей пришлось вынести страшное потрясение.

Касаткина была замужем за режиссером Сергеем Колосовым. Они прожили вместе 62 года и буквально приросли друг к другу за это время. Артистка признавалась, что Колосов — это ее первая и единственная любовь. Супруги ни разу не давали поводов для грязных слухов и сплетен, ведь никто из них не был уличен в изменах или скандалах.

Потянул за собой в могилу: участь Леночки из «Укротительницы тигров» проберет до мурашек

Их идиллию нарушило само время. С возрастом у Колосова начались проблемы со здоровьем, а однажды у него произошел инсульт. Из-за переживаний у Людмилы Ивановны начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Когда Колосова не стало, супруга последовала за ним — она скончалась через 11 дней после его смерти.

Даже в бреду Касаткина говорила только о муже. Их сын Николай делился, что накануне кончины ее лицо прояснилось и помолодело. Она видела перед собой самого Колосова и разговаривала с ним. На следующий день актрисы не стало. Как считают многие, муж позвал ее за собой на тот свет.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Укротительница тигров», 1954
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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