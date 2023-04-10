Потухший взгляд и куча морщин: что стало с голливудским сердцеедом спустя 20 лет

Эштон Кутчер прославился десятками ролей в известных проектах. В его фильмографии были комедийные шоу «Два с половиной человека» и «Киллеры», а также драмы «Бобби» и, например, «Джобс: Империя соблазна». При этом привлекал поклонников артист не только своим талантом, но и эффектной внешностью.

Так, Кутчер неоднократно признавался самым красивым актером Голливуда, а миллионы поклонниц осыпали его признаниями в любви. Но звезда экрана решил связать свою жизнь с коллегой Милой Кунис: в 2012 году пара начала встречаться, а свадьбу они сыграли через три года.

За годы отношений у супругов родились двое детей — дочь Уайатт Изабель и сын Димитрий Портвуд. Все свое свободное время Кутчер тратит преимущественно на семью. Он практически не снимается и не появляется на светских мероприятиях.

Как отмечают обеспокоенные фанаты, жизненные перемены сказались на внешности 45-летнего актера. Теперь он не выглядит как главный ловелас Голливуда, а больше похож на уставшего отца многодетного семейства. По словам поклонников, Кутчер заметно постарел за последнее время, его взгляд потух, а на лице можно заметить множество морщин и возрастных изменений.