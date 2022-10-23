Потрясение гарантировано: эти знаки Зодиака ждут радостные изменения в ноябре
Астрологи рассказали, каким знакам гарантированы приятные сюрпризы.
До Нового года остается совсем немного времени - еще каких-то пара месяцев, и наступит праздничная полночь, в которую принято ждать чудес. Однако, по словам астрологов, некоторые знаки зодиака получат приятные сюрпризы от судьбы задолго до волшебного зимнего праздника. Уже в ноябре в жизни представителей трех знаков произойдут невероятные и радостные события. Рассказываем, кто же станет баловнем фортуны в последний месяц осени.
Близнецы
Представители воздушного знака постоянно генерируют какие-нибудь идеи. О некоторых из них Близнецы благополучно забывают, увлекшись чем-нибудь новеньким, другие же тщательно продумывают и разрабатывают в надежде когда-нибудь реализовать. Астрологи говорят, что в ноябре 2022 наступит самое подходящее время для того, чтобы воплотить в жизнь одну из своих задумок. Поэтому уроженцам знака необходимо настроиться на то, что придется много работать, однако и результат этих трудов превзойдет все ожидания.
Кроме того, в последний месяц осени Близнецов ждут полезные, а может быть, и судьбоносные знакомства.
Весы
Люди, рожденные под этим созвездием, постоянно сомневаются и мечутся между двух огней, пытаясь устроить все так, чтобы было хорошо и им самим, и близким людям. При этом многие Весы в последнее время часто ловили себя на мысли:
“Вот бы хотя бы пару дней пожить исключительно для себя и делать все, что вздумается!”
Астрологи приготовили для представителей воздушного знака хорошие новости: в ноябре им представится возможность следовать своим желаниям, да не несколько дней, а целый месяц! Поэтому Весы могут начинать составлять планы - следующий шанс делать все, что душе угодно, появится еще нескоро.
Скорпион
В завершение осени Скорпионов ожидает месяц любви и романтики. Предыдущие месяцы у представителей водного знака выдались сложными и напряженными. Пришло время расслабиться и с головой погрузиться в приятные события и эмоции. Небесные светила рекомендуют одиноким Скорпионам почаще выходить в свет и не стесняться флиртовать с противоположным полом - есть все шансы предполагать, что одно из новых знакомств будет судьбоносным. Тем уроженцам знака, которые уже обзавелись второй половинкой, астрологи сулят второй медовый месяц.
Кроме того, это хорошее время для того, чтобы сделать предложение руки и сердца или запланировать пополнение в семействе.