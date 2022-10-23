Потрясение гарантировано: эти знаки Зодиака ждут радостные изменения в ноябре

До Нового года остается совсем немного времени - еще каких-то пара месяцев, и наступит праздничная полночь, в которую принято ждать чудес. Однако, по словам астрологов, некоторые знаки зодиака получат приятные сюрпризы от судьбы задолго до волшебного зимнего праздника. Уже в ноябре в жизни представителей трех знаков произойдут невероятные и радостные события. Рассказываем, кто же станет баловнем фортуны в последний месяц осени.

Близнецы

Представители воздушного знака постоянно генерируют какие-нибудь идеи. О некоторых из них Близнецы благополучно забывают, увлекшись чем-нибудь новеньким, другие же тщательно продумывают и разрабатывают в надежде когда-нибудь реализовать. Астрологи говорят, что в ноябре 2022 наступит самое подходящее время для того, чтобы воплотить в жизнь одну из своих задумок. Поэтому уроженцам знака необходимо настроиться на то, что придется много работать, однако и результат этих трудов превзойдет все ожидания.

Кроме того, в последний месяц осени Близнецов ждут полезные, а может быть, и судьбоносные знакомства.

Весы

Люди, рожденные под этим созвездием, постоянно сомневаются и мечутся между двух огней, пытаясь устроить все так, чтобы было хорошо и им самим, и близким людям. При этом многие Весы в последнее время часто ловили себя на мысли:

“Вот бы хотя бы пару дней пожить исключительно для себя и делать все, что вздумается!”

Астрологи приготовили для представителей воздушного знака хорошие новости: в ноябре им представится возможность следовать своим желаниям, да не несколько дней, а целый месяц! Поэтому Весы могут начинать составлять планы - следующий шанс делать все, что душе угодно, появится еще нескоро.

Скорпион

В завершение осени Скорпионов ожидает месяц любви и романтики. Предыдущие месяцы у представителей водного знака выдались сложными и напряженными. Пришло время расслабиться и с головой погрузиться в приятные события и эмоции. Небесные светила рекомендуют одиноким Скорпионам почаще выходить в свет и не стесняться флиртовать с противоположным полом - есть все шансы предполагать, что одно из новых знакомств будет судьбоносным. Тем уроженцам знака, которые уже обзавелись второй половинкой, астрологи сулят второй медовый месяц.