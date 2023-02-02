Потрясен был весь Советский Союз: 3 красавицы, которые погибли от чужой руки

У актерской славы есть темная сторона, и зачастую она притягивает всю низость, что есть в человеческой природе.

Так было с Анастасией Ивановой — фактически актрисой одной роли из мелодрамы «Не могу сказать „прощай“». Иванову заколол ножом знакомый в ее же квартире. Через некоторое время Сергей Просветов и сам погиб от руки пасынка.

Александра Завьялова — Серафима Аркадьевна из телесаги «Тени исчезают в полдень» — в начале 1960-х появилась на обложке американского Life, водила знакомство с иностранными дипломатами и принимала у себя жену Феллини. Карьера Завьяловой оборвалась из-за романа с бизнесменом из США, в котором советские спецслужбы усмотрели шпионскую схему. А жизнь у артистки забрал ее собственный сын-алкоголик. Он зарезал 80-летнюю мать ножом в порыве ярости.

Звезда «Свадьбы в Малиновке» и любимица Берии Зоя Федорова за предполагаемый шпионаж (она встречалась с американским атташе Тейтом) лишилась не только карьеры, но свободы. Ее репрессировали и лишили имущества, но, как поговаривают, не всего. Федоровой принадлежала коллекция драгоценностей и картин. Эти богатства могли стать причиной ее убийства: неизвестный ворвался в квартиру актрисы на Кутузовском проспекте и выстрелил из немецкого пистолета Sauer ей в затылок. О точных мотивах, как и о личности этого человека ничего не известно.