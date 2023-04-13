Потрясающе красива: ахнете, увидев Коменду из «Универа» в молодости

Ах, как хочется вернуться в беззаботное время, когда, оказавшись дома после школы, ты включаешь телевизор, а там идет любимый «Универ». Наверняка каждый из вас помнит всех актеров, которые отлично справились со своими ролями. И наверняка вам было бы интересно узнать, как в молодости выглядела та самая Коменда. Если да, то сейчас вы все узнаете.

Актриса театра и кино Елена Валюшкина в молодости была яблоком раздора между многими мужчинами. Из-за нее устраивали драки, за ее сердце боролись разными способами. Невероятная блондинка с красивыми глазами, приятной улыбкой и отличной фигурой. Да любая женщина позавидует ее внешнему виду!

Жизнь Елены не была легкой и беззаботной. Ей пришлось пережить многие жизненные невзгоды: чувства Меньшикова, измены Яцко и тайных поклонников. Но, как бы там ни было, она остается в невероятной форме и прекрасно выглядит. Мало кто знает, что Елена Валюшкина также играла роль в фильме «Как стать счастливым». В этом фильме она еще совсем молоденькая. Роль была отыграна на максимум, а ее внешний вид заворожил многих мужчин и женщин. И не поспоришь — настоящая красотка!