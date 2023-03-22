Потрясающая женщина: как выглядела мама Манучарова (фото)

Вячеслав Манучаров, несмотря на свою популярность, старается вести закрытый образ жизни. Он редко рассказывает о своих родственниках, предпочитая делиться с фанатами карьерными успехами, однако в редких случаях делает исключения.

Так, в своем блоге Манучаров поделился трогательным видео, на котором показал свою маму Надежду Шепелеву-Копейко. Видео телеведущий успел снять до ее смерти два года назад, показав, как она нянчится со своими внуками и наслаждается жизнью в загородном доме.

Пользователи Сети остались в восторге от трогательного видео. В комментариях они поблагодарили Манучарова за то, что приоткрыл завесу своей личной жизни, и осыпали Надежду комплиментами.