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Потрясающая женщина: как выглядела мама Манучарова (фото)

22 марта 2023 20:45
Потрясающая женщина: как выглядела мама Манучарова (фото)

Телеведущий трогательно рассказал о своей семье.
 

Вячеслав Манучаров, несмотря на свою популярность, старается вести закрытый образ жизни. Он редко рассказывает о своих родственниках, предпочитая делиться с фанатами карьерными успехами, однако в редких случаях делает исключения.

Так, в своем блоге Манучаров поделился трогательным видео, на котором показал свою маму Надежду Шепелеву-Копейко. Видео телеведущий успел снять до ее смерти два года назад, показав, как она нянчится со своими внуками и наслаждается жизнью в загородном доме.

Пользователи Сети остались в восторге от трогательного видео. В комментариях они поблагодарили Манучарова за то, что приоткрыл завесу своей личной жизни, и осыпали Надежду комплиментами. Потрясающая женщина: как выглядела мама Манучарова (фото)

«Так приятно и интересно послушать вашу маму!», «Красивая женщина», «Какая у вас умная и приятная мама», — считают подписчики телеведущего.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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