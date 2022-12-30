Потребовалось вмешательство властей: что на самом деле случилось на съемках «Крика»
Пришлось объясняться перед стражами порядка.
Съемки хорроров нередко сопровождаются неприятностями. То ли действует «проклятие» фильма, то ли обыкновенная неудача. Один неприятный инцидент произошел в процессе работы над культовым ужастиком «Крик».
Это случилось, когда снимали легендарную сцену с героиней Дрю Бэрримор, первой жертвой маньяка. Она звонила по номеру 911 и просила помощи. Актриса истошно кричала в трубку, имитируя жуткий страх. Режиссер сделал несколько дублей, и каждый раз Бэрримор вопила так, словно ей реально грозила опасность.
Курьез состоял в том, что у реквизитора Джея Пи Джонса не получилось отключить телефонную линию от сети. После того, как отсняли ряд дублей, киношникам позвонили из службы спасения и потребовали объяснить, что происходит.
Позднее Пи Джонс рассказывал об этом непредвиденном случае. По плану актриса должна была набрать 911 по отключенной линии, чтобы ее никто не услышал. Но в итоге на вопли Бэрримор отреагировали стражи порядка, а съемочной группе пришлось объясняться, ведь страшные крики о помощи звучали слишком убедительно. Об этом инциденте сообщил портал Looper.