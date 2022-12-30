Потребовалось вмешательство властей: что на самом деле случилось на съемках «Крика»

Съемки хорроров нередко сопровождаются неприятностями. То ли действует «проклятие» фильма, то ли обыкновенная неудача. Один неприятный инцидент произошел в процессе работы над культовым ужастиком «Крик».

Это случилось, когда снимали легендарную сцену с героиней Дрю Бэрримор, первой жертвой маньяка. Она звонила по номеру 911 и просила помощи. Актриса истошно кричала в трубку, имитируя жуткий страх. Режиссер сделал несколько дублей, и каждый раз Бэрримор вопила так, словно ей реально грозила опасность.

Курьез состоял в том, что у реквизитора Джея Пи Джонса не получилось отключить телефонную линию от сети. После того, как отсняли ряд дублей, киношникам позвонили из службы спасения и потребовали объяснить, что происходит.

Позднее Пи Джонс рассказывал об этом непредвиденном случае. По плану актриса должна была набрать 911 по отключенной линии, чтобы ее никто не услышал. Но в итоге на вопли Бэрримор отреагировали стражи порядка, а съемочной группе пришлось объясняться, ведь страшные крики о помощи звучали слишком убедительно. Об этом инциденте сообщил портал Looper .