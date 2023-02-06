Потолстел и облысел: самого красивого в мире араба теперь не узнать

Когда-то Омар Боркан Аль Гала сводил с ума тысячи женщин по всему миру, а привлекательность молодого человека стала причиной, по которой правительство Саудовской Аравии выслало его из страны. Впрочем, глядя на новые фотографии мужчины никто не осмелится назвать его самым красивым арабом.

Теперь он стал примерным семьянином и, похоже, решил просто наслаждаться жизнью.

Бывший манекенщик перестал соблюдать диету и теперь не отказывает себе во вкусной еде. За последние годы он набрал много лишних килограмм и лишился своей спортивной фигуры. Даже прическа мужчины претерпела сильные изменения. Сегодня Омар бреется налысо, что явно не добавляет ему шарма.

Черты его внешности изменились настолько сильно, что даже преданные поклонницы не узнают в мужчине того самого привлекательного араба.