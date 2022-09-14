Потеряла звание секс-символа: что известно о разбитой инсультом Елене Кондулайнен

Елена Кондулайнен стала звездой экрана в 90-х. Она снялась во множестве ярких фильмов того периода и никогда не боялась раздеваться в кадре, из-за чего стала одним из первых секс-символов страны. За годы на экране ей удалось построить успешную карьеру, однако несколько лет назад она неожиданно пропала из поля зрения публики.

В последний раз зрители видели Кондулайнен на экране в 2018 году. Тогда вышел сериал «Коп», в котором она сыграла второстепенную роль. Как признавалась артистка, у нее были серьезные планы на будущее, однако несчастный случай перечеркнул их. За ужином в ресторане ей неожиданно стало плохо: ее разбил инсульт. Спустя несколько дней госпитализации врачи объявили, что у артистки нарушено кровообращение в мозгу, а также диагностированы энцефалопатия и заторможенность речи. Из-за неожиданных проблем со здоровьем она заперлась от публики и начала вести закрытый образ жизни.

Сейчас, как пишет портал «7 дней», актриса постепенно восстанавливается. Она уже избавилась от проблем со здоровьем, но все равно не готова выйти в свет. По словам самой Кондулайнен, большую часть времени она посвящает игре на рояле и гитаре и отдыхает от внимания публики.