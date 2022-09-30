Потеряла роль из-за звезды Голливуда: на кого променяли «русскую» Мэри Поппинс

Наталья Андрейченко кардинально изменила свою жизнь после знакомства с актером Максимилианом Шеллом, которое произошло на съемках одного из американских сериалов. Ради нового возлюбленного актриса не только ушла от мужа, но и покинула родину, отправившись в США. Правда, с актерской карьерой в Голливуде не сложилось.

Отчасти вина за это лежит на плечах ее супруга. Шелл ревновал возлюбленную и препятствовал ее съемкам в кино. По этой причине она лишилась роли в проекте «Русский дом». Мэри Поппинс из России променяли на Мишель Пфайффер.

Через 20 лет брак Андрейченко со звездой Голливуда распался, и она отправилась в Мексику, где увлеклась духовными практиками. В России же звезда периодически появляется, чтобы сняться в очередном ток-шоу. Впрочем, о работе артистка также не забыла. Например, она снялась в отечественном сериале «Наследники».