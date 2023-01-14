Потеряла ангельскую красоту: гляньте, какой была бывшая Элвиса Пресли без грима и пластики

Король рок-н-ролла Элвис Пресли был официально женат всего один раз. Его избранницей стала Присцилла Пресли, известная по сериалу «Даллас» и трилогии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном.

Ради нее Элвис бросил свою невесту Аниту Вуд и погрузился в новые страстные отношения. 16-летняя Присцилла покорила его своим очарованием и невероятной красотой. Глядя на ее фото в молодости, можно легко понять, почему Элвис потерял голову — копна роскошных волос, утонченные черты лица, большие ангельские глаза.

В их браке родилась дочь Лиза Мари Пресли, однако наличие общего ребенка не спасло этот союз от краха. Элвис оказался деспотичным мужем и не разрешал своей пассии появляться на публике без яркого макияжа. Поэтому ей приходилось наносить тонну «штукатурки» на свое лицо.

Лишь после развода Присцилла смогла вздохнуть спокойно. Она стала актрисой и отказалась от вызывающего мейка. Тогда-то общественность и увидела, какая Пресли естественная красотка без этого маскарада.

К сожалению, сегодня от былого очарования Присциллы ничего не осталось. Она увлеклась пластикой, из-за чего ее лицо превратилось в маску. Теперь экс-супруга Элвиса, некогда считавшаяся эталоном красоты, напоминает надувную куклу.