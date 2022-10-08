Потерял семью, которую обрел в 45 лет, и уехал жить в деревню: личная драма Александра Балуева

В начале 90-х на съемках в Коктебеле актер Александр Балуев, известный по роли в фильме «Благословите женщину», познакомился с польской журналисткой Марией Урбановской, которая была старше актера на 8 лет. К тому же Мария была замужем и воспитывала двоих детей, но это не помешало чувствах влюбленных.

В 2003 году пара поженилась. В том же году у 45-летнего Балуева родилась дочь Мария-Анна. Однако наследница не смогла спасти разрушающийся брак – в 2013 году супруги развелись.

«У жены стали появляться ко мне какие-то претензии. Ей не нравилось повышенное внимание к моей персоне, постоянные статьи в газетах. Какие у меня были варианты? Мне оставалось только полностью оставить профессию, но я не мог», — признавался Балуев в программе «Судьба человека» .

Бывшая жена вместе с дочерью уехала в Польшу, а Александр Балуев остался один – в своем большом загородном доме на Рублево. Зато с карьерой у актера все в порядке – каждый год выходят новые фильмы и сериалы с его участием.