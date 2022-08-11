Потерял семью и стал затворником: что творится с Александром Балуевым

С начала нулевых за Александром Балуевым закрепилась слава самого привлекательного актера в российском кино. Женщинам импонировал образ брутального мужчины, который воплощал на экране актер. В мелодрамах ему доставались персонажи героев-любовников, а в боевиках он жертвовал собой ради спасения близких. За считанные годы у актера появилась армия поклонниц. Но если на экране Балуев был ярким и смелым, то в жизни предпочитал оставаться незаметным.

Долгое время о его романах ничего не было известно. Оказалось , что еще с 1993 года он был беззаветно влюблен в польскую журналистку и актрису Марию Урбановскую. Женщина была замужем и воспитывала двоих детей, поэтому их связь была невозможна. Тем не менее, она не устояла перед настойчивостью Александра. Мария развелась, а в 2003 году вышла замуж за актера. В том же году она родила дочку, получившую имя Анна-Мария. Актер души не чаял в девочке, но его популярность сгубила семью. Урбановская не смогла выдержать повышенное внимание фанаток к мужу и в 2013 году подала на развод. Вскоре вместе с дочерью она переехала в Польшу.

Потеряв семью, Балуев стал затворником. Светским мероприятиям он начал предпочитать одиночество в уединенном доме в поселке в Подмосковье. Выезжает актер оттуда только для работы: в свои 63 года он до сих пор много снимается, хоть уже и уступил титул любимца женщин более молодым коллегам.