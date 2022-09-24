Потерял семью и бомжевал: как сложилась судьба мальчишки «Нахаленка» из СССР Володи Семенова

Володя Семенов прославился благодаря роли маленького Мишки Коршунова в фильме «Нахаленок». Режиссер картины, Евгению Карелову, встретил Володю на улице, когда он рыдал, смотря на чужие похороны. Мальчик настолько понравился Карелову, что тот не просто снял обаятельного ребенка в своем фильме, но взял его под свой патронаж.

Володя Семенов снялся в еще нескольких фильмах «Бей, барабан», «Павлуха», «Служили два товарища».

Когда Карелов ушел из жизни, коллеги по цеху забыли про Володю. Семенов пошел учиться в ПТУ, работал шофером и начал сильно пить. Жена бывшей звезды не выдержала такой жизни и ушла от него вместе с дочерью.

Из-за проблем с алкоголем Владимир Семенов потерял квартиру и оказался на улице. Там он и умер от инсульта в 48 лет.