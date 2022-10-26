Потеряете дар речи: как сейчас выглядит няня, ради которой Уму Турман бросил муж

Уму Турман и Итана Хоука долгое время считали одной из самых красивых и образцовых пар Голливуда. Они познакомились еще в 1997 году, будучи молодыми, на съемках ленты «Гаттака». Хоук трижды делал Турман предложение руки и сердца, прежде чем, наконец, добился успеха. У пары родилось двое детей, карьера была на взлете. Казалось, будто этот брак уже ничто не могло разрушить.

Все изменилось в середине нулевых, когда Ума застала супруга в спальне с няней их собственных детей — Райан Шохью. Оскорбленная звезда «Криминального чтива», разумеется, тут же подала на развод. Но, к удивлению окружающих, Итан Хоук отнюдь не расстался после развода с разлучницей. Более того, в 2008-м он женился на Райан и вот уже 14 лет счастлив с ней в браке, воспитывая еще двоих детей — Клементину и Индиану.

Шохью практически никогда не попадает в объектив папарацци, поэтому ее внешность для большинства голливудских жителей остается тайной. Но пару лет назад супругов все-таки удалось заснять на красной дорожке. После этого стало очевидно, что Райан, которой нет еще и сорока, выглядит не свежее своего 51-летнего звездного мужа.