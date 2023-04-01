Поступок звезды Голливуда проберет до мурашек: на такое способен не каждый

Карьере Лиама Нисона может позавидовать любой актер, а вот его личная жизнь не обошлась без драмы. Артист был счастлив с женой Наташей Ричардсон, вместе с которой воспитывал двоих сыновей, но все перечеркнула страшная трагедия.

В один из мартовских дней 2009 года избранница актера отдыхала на горнолыжном курорте Мон-Трамблан в Квебеке. Актриса отправилась на трассу для новичков и не надела шлем. Не справившись с управлением, она упала в снег и получила травму головы, которой не придала никакого значения.

Однако спустя время Ричардсон стало хуже — ее увезли в больницу, но было слишком поздно. Врачи сообщили Нисону, что мозг его жены мертв, поэтому она никогда не придет в себя. Тогда звезда экрана принял, пожалуй, самое непростое решение в своей жизни — согласился на то, чтобы его любимую отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Пережить горькую утрату артисту помогла работа. Актер с головой погрузился в съемочный процесс, а вот о новой женитьбе даже не думал. По уверению Лиама, он не смог никого полюбить так же сильно, как свою ныне покойную жену, поэтому и предпочел остаться в одиночестве.