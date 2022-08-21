Поступок родителей первой победительницы «Голос. Дети» вызвал оторопь

Алиса Кожикина стала первым триумфатором шоу «Голос. Дети». Простая девочка из села в Курской области покорила зрителей и судей, завоевав главный приз всего в 11 лет.

Казалось, с этой громогласной победы начнется путь Алисы наверх, к музыкальному Олимпу — малышка получила крупный денежный приз, подписала контракт с Максимом Фадеевым, привезла 5-е место с детского «Евровидения» — и вдруг пропала.

Журналисты выяснили, что плотный рабочий график стал плохо сказываться на успеваемости Кожикиной, и родители приняли непростое решение: они разорвали 10-летний контракт с продюсером, чтобы дочь могла сосредоточиться на учебе.

Этот поступок привел многих пользователей Сети в недоумение и вызвал громкие споры. Одни считали, что «родители задушили попавшего в руки Алисы журавля в небе», ровно тогда, когда она начала добиваться реальных высот.

Другие же, напротив, согласились, что у юной певицы должно быть как детство, так и достойное образование.