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Поступок экранного любовника «Красотки» повергнет в шок: до такого никто не додумался

9 января 2023 16:45
Поступок экранного любовника «Красотки» повергнет в шок: до такого никто не додумался

За «химией» скрывалась ненависть.

 

Довольно часто актеры, изображавшие на экране страсть, в реальной жизни не переваривали друг друга. Так, во время работы над фильмом «Ноттинг Хилл» Джулия Робертс и Хью Грант не поладили между собой.

Дело в том, что британский актер позволил себе грубо высказаться о внешнем виде «Красотки», а именно о размере ее рта. С этого момента отношения между актерами резко ухудшились. Впрочем, позднее благодушная Робертс простила хамоватого артиста и даже шутила, что было бы неплохо снова сняться вместе.

Картина «Ноттинг Хилл» вышла в 1999 году и завоевала бешеную популярность. По сей день эта работа считается лучшей во всей фильмографии Робертс. Ее кинодуэт с Грантом смотрелся органично, а экранная «химия» между героями передавалась зрителям. Поэтому никто не мог и предположить, что за кадром между двумя именитыми артистами происходили какие-то стычки.

Но, как сообщает портал koimoi.com, Джулия и Хью — одна из самых любимых экранных пар за всю историю, несмотря ни на что.

Поступок экранного любовника «Красотки» повергнет в шок: до такого никто не додумался
Фото: Кадры из фильмов «Красотка» (1990), «Ноттинг-Хилл» (1999)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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