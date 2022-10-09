Поступил низко: Светличная так и не смогла простить Гайдая из-за подлого поступка

Он не поверил в ее талант.

Одна из самых ярких ролей Светланы Светличной была в фильме «Бриллиантовая рука». Актриса сыграла коварную соблазнительницу Анну Сергеевну, которая неприлично, по советских меркам, обнажается в кадре. Однако самой артистке звездная роль не принесла счастья.

Светличная призналась в интервью «Российской газете» , что до сих пор обижена на режиссера Леонида Гайдая за то, что он озвучил ее другой актрисой.

«В картине "Бриллиантовая рука" осталась единственная моя фраза – та, которую миллионы подхватили: "Не виноватая я". Это мой голос, все остальное не мое. Зачем он это сделал? Не могу сказать, хотя догадываюсь. Но промолчу», – поделилась Светличная.

Также актриса сетовала на то, что стала вынужденной заложницей образа роковой красавицы и что впредь все режиссеры ждали от нее ту самую Анну Сергеевну.