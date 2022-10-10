Пострадала не только Карпович: «роман» с Прилучным мог закончиться плачевно

За время слухов о романе с Павлом Прилучным Мирослава Карпович столкнулась с бурной реакцией хейтеров в Сети. Ей оставляли оскорбительные комментарии, винили в разводе актера с Агатой Муцениеце, обещали игнорировать спектакли с ее участием. Мирослава сначала игнорировала недоброжелателей, а затем на долгое время закрыла комментарии в своих аккаунтах в соцсетях. Неудивительно, что при такой агрессии коллеги так и не решились публично подтвердить свои чувства. За них все «сказали» снимки папарацци, которые ловили влюбленных то в Москве, то на отдыхе.

А ведь пострадать могла не только Карпович. Еще до отношений с ней женатому Прилучному приписывали роман с Лукерьей Ильяшенко. Тогда брак Павла трещал по швам, и его поклонники начали подозревать, что этому могла поспособствовать актриса. Тем более что в ее аккаунте нашлись совместные дружеские снимки с Прилучным.

«Это не было правдой даже близко», — заявила Лукерья в интервью «Вокруг ТВ ».

Атака хейтеров могла закончиться плачевно: актриса даже задумалась об уходе из кино, но критики переключились на Мирославу. В итоге Павел в этом году женился не на Ильяшенко, не на Карпович, а совсем на другой актрисе — Зепюр Брутян. Поклонники уже обратили внимание, что пассии Прилучного имеют довольно необычные имена и фамилии. И, следуя этой логике, он точно должен был заинтересоваться и Лукерьей.