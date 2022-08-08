Пострадал не только Глызин: важный день для Рубальской превратился в кошмар

В начале года поэтесса Лариса Рубальская организовала масштабный юбилейный концерт в столице. Но вечер, который должен был быть трогательным, превратился в настоящий кошмар. Сначала выяснилось, что такие звезды, как Ирина Аллегрова, Алла Пугачева, Александр Малинин, Филипп Киркоров просто проигнорировали мероприятие. А ведь известность они получили в том числе и за счет исполнения текстов Рубальской.

Но это были не все неприятности. На днях на федеральном канале показали телеверсию концерта — и оказалось, что часть выступлений других артистов безжалостно вырезали при монтаже. Пострадал не только Алексей Глызин, спевший хит «С той далекой нашей ночи». В эфир также не попали песни в исполнении Глеба Матвейчука, Игоря Наджиева, Милы Романиди.

Пользователи Сети предположили, что из экранной версии их вырезала сама Рубальская. Но, по словам исполнителей, поэтесса на это не способна.