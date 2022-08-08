Пострадал не только Глызин: важный день для Рубальской превратился в кошмар
На юбилейном концерте поэтессы не досчитались звезд.
В начале года поэтесса Лариса Рубальская организовала масштабный юбилейный концерт в столице. Но вечер, который должен был быть трогательным, превратился в настоящий кошмар. Сначала выяснилось, что такие звезды, как Ирина Аллегрова, Алла Пугачева, Александр Малинин, Филипп Киркоров просто проигнорировали мероприятие. А ведь известность они получили в том числе и за счет исполнения текстов Рубальской.
Но это были не все неприятности. На днях на федеральном канале показали телеверсию концерта — и оказалось, что часть выступлений других артистов безжалостно вырезали при монтаже. Пострадал не только Алексей Глызин, спевший хит «С той далекой нашей ночи». В эфир также не попали песни в исполнении Глеба Матвейчука, Игоря Наджиева, Милы Романиди.
Пользователи Сети предположили, что из экранной версии их вырезала сама Рубальская. Но, по словам исполнителей, поэтесса на это не способна.
«Настолько эта вся ситуация неприятна! Лариса Рубальская к этому никакого отношения не имеет — это точно», — отметила Мила Романиди в беседе с порталом PROZVEZD.