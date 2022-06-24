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Киноафиша Статьи «Постоянные суды, нервы, гастроли»: Кудрявцева поделилась болью после трагедии

«Постоянные суды, нервы, гастроли»: Кудрявцева поделилась болью после трагедии

24 июня 2022 11:35
«Постоянные суды, нервы, гастроли»: Кудрявцева поделилась болью после трагедии

Телеведущая близко общалась с погибшим Юрой Шатуновым.

51-летняя Лера Кудрявцева скорбит о смерти Юры Шатунова. Оказалось, что звезды близко общались на протяжении многих лет. Своей болью после трагедии звезда поделилась в соцсетях. Как рассказала телеведущая подписчикам, впервые они познакомились, когда Лере было 18 лет. 15-летний Шатунов тогда был на пике популярности из-за успеха группы «Ласковый май».

Первым мужем Леры был барабанщик Сергей Ленюк из этого же коллектива. От него она родила в 1990 году сына Жана. И хотя брак с музыкантом продержался всего пару лет, с Шатуновым Лера поддерживала общение. По ее словам, в последние годы они активно переписывались и часто созванивались — могли ночью разговаривать часами. Она даже показала фолловерам небольшой кусочек переписки, в котором они поздравляют друг друга с Новым годом. Кудрявцева отметила, что певец находился в сложном психологическом состоянии.

«Постоянные суды, нервы, гастроли», — заметила Лера.

Кудрявцева имеет в виду судебные споры Шатунова с бывшим другом и продюсером группы Андреем Разиным. На протяжении многих лет они боролись за права на хиты коллектива. Победу в суде Юрий одержал незадолго до смерти.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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