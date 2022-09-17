«Постоянно отдыхает и вообще не работает»: Бикович всполошил фанатов неожиданным признанием

Милош Бикович сейчас нарасхват в российском кино. Актер сербского происхождения сыграл в таких известных фильмах, как «Отель „Белград“», «Холоп», «Балканский рубеж» и «Лед». Неудивительно, что у звезды очень плотный график.

«Этот чувак постоянно жалуется, что он мало отдыхает и много работает, хотя его соцсети выглядят так, как будто он постоянно отдыхает и вообще не работает», – иронично подписал Бикович свежий снимок в социальных сетях.

Поклонники поспешили поддержать своего кумира:

«Такой отдых заряжает на трудовые подвиги», «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо и работает», – писали в комментариях.

Также фанаты обратили внимание на то, что рука актера обгорела и посоветовали не пренебрегать солнцезащитным кремом: