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Киноафиша Статьи «Постоянно отдыхает и вообще не работает»: Бикович всполошил фанатов неожиданным признанием

«Постоянно отдыхает и вообще не работает»: Бикович всполошил фанатов неожиданным признанием

17 сентября 2022 11:45
«Постоянно отдыхает и вообще не работает»: Бикович всполошил фанатов неожиданным признанием

Актер рассказал об изнанке соцсетей.

Милош Бикович сейчас нарасхват в российском кино. Актер сербского происхождения сыграл в таких известных фильмах, как «Отель „Белград“», «Холоп», «Балканский рубеж» и «Лед». Неудивительно, что у звезды очень плотный график.

«Этот чувак постоянно жалуется, что он мало отдыхает и много работает, хотя его соцсети выглядят так, как будто он постоянно отдыхает и вообще не работает», – иронично подписал Бикович свежий снимок в социальных сетях.

«Постоянно отдыхает и вообще не работает»: Бикович всполошил фанатов неожиданным признанием

Поклонники поспешили поддержать своего кумира:

«Такой отдых заряжает на трудовые подвиги», «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо и работает», – писали в комментариях.

Также фанаты обратили внимание на то, что рука актера обгорела и посоветовали не пренебрегать солнцезащитным кремом:

«Вы там поосторожней с солнышком».

Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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