Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Подписчики обомлели от увиденного.
На днях звезда «Универа» Настасья Самбурская ошарашила народ откровенным снимком. Актриса продемонстрировала, в чем она ходит по квартире, когда никто не видит — домохозяйки будут кусать локти от отчаяния и зависти.
Самбурская предстала в халатике, откровенном нижнем белье и сексуальных чулках. На ногах у Настасьи были туфли красного цвета из кожи. Пикантный наряд подчеркнул безупречную фигуру 36-летней актрисы, которой позавидуют многие 20-летние девушки.
Пользователи Сети бурно отреагировали на провокационный пост звезды: «Ей чертовски идет такой образ!», «Грех не похвастаться такой фигурой», «Какие интересные наряды у Настасьи».
Самбурская прилагает неимоверные усилия, чтобы сохранить фигуру в идеальном виде. Она постоянно тренируется и придерживается суровой диеты. Как-то Настасья призналась, что выдержать такое меню — это огромный подвиг. Всем желающим сесть на аналогичную диету она посоветовала припасти успокоительные, ведь не каждая нервная система выдержит это испытание.