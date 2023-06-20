Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит

На днях звезда «Универа» Настасья Самбурская ошарашила народ откровенным снимком. Актриса продемонстрировала, в чем она ходит по квартире, когда никто не видит — домохозяйки будут кусать локти от отчаяния и зависти.

Самбурская предстала в халатике, откровенном нижнем белье и сексуальных чулках. На ногах у Настасьи были туфли красного цвета из кожи. Пикантный наряд подчеркнул безупречную фигуру 36-летней актрисы, которой позавидуют многие 20-летние девушки.

Пользователи Сети бурно отреагировали на провокационный пост звезды: «Ей чертовски идет такой образ!», «Грех не похвастаться такой фигурой», «Какие интересные наряды у Настасьи».

Самбурская прилагает неимоверные усилия, чтобы сохранить фигуру в идеальном виде. Она постоянно тренируется и придерживается суровой диеты. Как-то Настасья призналась, что выдержать такое меню — это огромный подвиг. Всем желающим сесть на аналогичную диету она посоветовала припасти успокоительные, ведь не каждая нервная система выдержит это испытание.