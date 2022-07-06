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Поставил Цоя на одну ступень с Шатуновым: Басков опозорился у всех на глазах

6 июля 2022 11:00
Поставил Цоя на одну ступень с Шатуновым: Басков опозорился у всех на глазах

Поклонники не смогли скрыть свое возмущение.

Николай Басков взбудоражил поклонников, сравнив творчество Юры Шатунова и Виктора Цоя. Далеко не все фанаты оказались согласны с мнением музыканта.

Лидер «Ласкового мая» скончался 23 июня, оставив после себя множество знаковых композиций. При этом, как отмечают многочисленные эксперты, музыканта вряд ли можно внести в список действительно легендарных артистов, а прославился он преимущественно благодаря истории своей жизни и яркому образу. Однако, по словам Баскова, наследие Шатунова намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Как признался певец, за всю историю отечественного шоу-бизнеса он знает лишь двух артистов с таким большим талантом.

«У нас в шоу-бизнесе были две знаковые фигуры: это Цой и Шатунов!» — цитирует слова артиста «Комсомольская правда».

Поклонники Баскова не оценили его смелое высказывание. Как отметили фанаты, лидера «Кино» некорректно сравнивать с Шатуновым, ведь его композиции до сих пор поют миллионы поклонников, а «Ласковый май» уже давно потерял большую часть своих почитателей.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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