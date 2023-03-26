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Постаревший мистер Рочестер потерял голову от русской: ее фото стоит увидеть

26 марта 2023 09:00
Постаревший мистер Рочестер потерял голову от русской: ее фото стоит увидеть

Она свела с ума не только знаменитого англичанина. 

Кажется, что некоторые актеры были рождены, чтобы сыграть определенных персонажей. И статный красавец Тимоти Далтон явно появился на свет с целью исполнить роль богатого и задумчивого аристократа мистера Рочестера в экранизации романа «Джейн Эйр».

Известный британский артист позже снялся в фильмах о Джеймс Бонде. Тем не менее время оказалось властно и над ним. Но постарев он не растратил своей харизмы и обаяния, поэтому смог очаровать Оксану Григорьеву. Русская красавица сразу покорила знаменитость своей скромностью и привлекательной внешностью. У девушки бездонные карие глаза, маленький вздернутый носик и пухлые губы.

Ради такой женщины мужчина готов был на все и в скором времени заполучил ее руку и сердце. Однако счастливый брак продлился лишь несколько лет. Впрочем, Оксане не пришлось долго оставаться одной, и ее следующим возлюбленным стал американский актёр Мел Гибсон. Постаревший мистер Рочестер потерял голову от русской: ее фото стоит увидеть

Фото: Кадр из сериала «Джейн Эйр», соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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