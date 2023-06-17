Постарел слишком рано: Медведев из сериала «Солдаты» перепугал фанатов

От того обаятельного юноши ничего не осталось.

Александр Лымарев обрел народную славу благодаря сериалу «Солдаты», где он сыграл Михаила Медведева. Фанаты были уверены, что это только начало его головокружительной карьеры, но они ошибались.

До своего триумфа в «Солдатах» Лымарев снимался в картине «Медовый месяц», где его коллегами стали Александр Домогаров и Татьяна Арнтгольц. Также он появился в фильме «Здравствуй, столица!», а вскоре состоялся его триумф в культовом телепроекте о военнослужащих.

Лымарева часто приглашали сериалы. Актер соглашался, но сам был невысокого мнения об этих проектах. Со временем об Александре стали забывать, а режиссеры приглашали его все реже.

Недавно Лымарев ошарашил своих поклонников шокирующим видом. Его мать поделилась снимком, на котором она предстала вместе с сыном. Александр выглядел старше своей родительницы, словно ему 50-60 лет, а ведь актеру всего 40. От того обаятельного светлоглазого юноши ничего не осталось. Напуганные поклонники не понимают, почему артист так рано постарел.

Лымарев по-прежнему снимается в кино, но о новых фильмах с актером мало кто знает. Также он увлекается музыкой и иногда «диджеит». Александр встречается со своей подругой детства Марией.