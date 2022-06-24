«Посредственность» против «неактуальности»: бывшую Давы подняли на смех

Ольга Бузова и Мари Краймбрери столкнулись с критикой публики из-за своего стиля. Внешний вид знаменитостей разобрал стилист Руслан Громов.

Популярные певицы знамениты не только своими карьерными успехами, но и отношениями со звездой социальных сетей Давидом Манукяном. Как оказалось, не только это объединяет артисток, но и их устаревшие образы. По словам Громова, который прокомментировал наряды знаменитостей для портала Teleprogramma.pro, и Бузова, и Краймбрери регулярно выбирают немодные наряды.

«Певицы выглядит весьма посредственно», — уверен эксперт.

Особенно стилиста поразили наряды Краймбрери. Как отметил Громов, регулярно артистка надевает одежду в стиле «провинциального гопника», выбирая спортивные костюмы и меховые жилетки, а также наряды, которые вышли из моды много лет назад. Например, не так давно исполнительница оделась в стиле Леди Гаги, который Громов посчитал «неактуальным».