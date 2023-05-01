Посмотрите на сестру Александры Урсуляк: их как будто срисовали друг с друга

Александра Урсуляк известна зрителям как талантливая актриса. Первый успех она заработала на театральной сцене, а после прославилась и в кино. При этом далеко не все поклонники знают, что ее единокровная сестра Дарья также решила связать себя с актерской профессией.

Так, зрители могли видеть 34-летнюю артистку, окончившую Школу-студию МХАТ, в «Подольских курсантах», детективе «Художник» и драме Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Зрители неизменно отмечают талант Урсуляк и уверены, что ее ждет успешное будущее.

Обращают внимание фанаты и на схожесть обеих сестер. Несмотря на неполнокровное родство, Александра и Дарья невероятно похожи друг на друга. Многие поклонники признаются, что это их даже пугает, ведь на некоторых снимках сестер невозможно отличить друг от друга.