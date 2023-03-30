Посмотрите на дочь мадемуазель Нитуш из «Небесных ласточек»: она превзошла красотой мать

Ия Нинидзе покорила сердца миллионов поклонников, снявшись в роли мадемуазель Нитуш в картине «Небесные ласточки». С того времени времени артистка лишь увеличивала свою популярность, и ее дочь Нино Нинидзе, как оказалось, пошла по стопам матери и также занялась актерским мастерством.

К 31 году наследница грузинской артистки успела сняться уже в 28 фильмах и сериалах. В ее фильмографии значатся комедия «Любовники», сериал Данилы Козловского «Карамора» и, например, фантастическая комедия «Сергий против нечисти: Шабаш».

О своей жизни Нино рассказывает в блогах, где регулярно делится снимками. Как отмечают поклонники, артистка отличается не только талантом, но и красотой, которую унаследовала от матери. Некоторые же уверены, что знаменитость выглядит намного эффектнее звезды «Небесных ласточек» и с годами построит более успешную карьеру.