Посмотрите на брата Светлакова: у вас от изумления челюсть отвиснет

Братьям и сестрам знаменитостей зачастую достается непростая участь — жить в тени их популярности. Впрочем, многие относятся к этому философски и стараются поддерживать своих именитых родственников. Так дела обстоят в семье Светлаковых.

Старший брат популярного шоумена и артиста Сергея Светлакова — Дмитрий — занимается бизнесом по продаже оригинальных подарков. В одном из интервью он вспоминал, как Сергей проводил его на концерты КВН со своим участием и как он переживал, покорится ли брату столица.

Несмотря на некоторую разницу в темпераментах (младший брат был душой компании, даже если эта компания состоит из девочек, которые пришли в гости к старшему), нельзя не заметить, как внешне похожи Светлаковы. Глаза, линия скул и подбородок — невольно вспоминается поговорка «двое из ларца одинаковых с лица».

Братья любят проводить время с семьей. Приезжая к родителям, они непременно отправляются на рыбалку. Хотя это увлечение едва не стоило знаменитости жизни: в детстве Сергей чуть не утонул, когда упал с моста, закидывая снасти.