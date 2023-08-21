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Посмотрите, что сотворил с собой Милохин: не узнаете блогера в этом качке (фото)

21 августа 2023 07:30
Посмотрите, что сотворил с собой Милохин: не узнаете блогера в этом качке (фото)

Худенький мальчик становится брутальным мужчиной.

Даня Милохин прославился еще в юные годы. Публика запомнила его как худенького мальчика с брекетами и постоянно взлохмаченными светлыми волосами. Блогер не раз попадал в центр скандалов из-за своих экспериментов с имиджем. Но, кажется, Даня наконец-то решил повзрослеть.

На новых фотографиях он поражает публику преображениями внешности. Даня увлекся спортом во время участия в шоу «Ледниковый период». Парня пригласили для привлечения молодой аудитории, но для него участие в проекте оказалось полезнее. Работа в паре с Евгенией Медведевой не только помогла Милохину завязать с вредными привычками, но и привила любовь к занятиям спортом.

После завершения проекта он не бросил качаться. Со временем Даня стал превращаться в настоящего качка с объемными бицепсами и кубиками на прессе. Блогер и сам отмечает изменения.

«Чуваки, я расту», — радостно делится он с подписчиками.

Посмотрите, что сотворил с собой Милохин: не узнаете блогера в этом качке (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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